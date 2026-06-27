Detenida en Palma la madre de tres niños por romper el brazo a uno de ellos y darles comida caducada

La Policía Nacional ha detenido en Palma a la madre de tres niños por romper el brazo a uno de ellos y tenerlos desatendidos. Los menores iban al colegio sucios y llevaban comida caducada para merendar. El juez de guardia ha retirado la guarda y custodia de los pequeños a la mujer.

Según ha informado hoy la Policía, a mediados del mes de mayo la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) recibió un oficio judicial para investigar un posible episodio de malos tratos a un niño de corta edad. En el informe judicial se aportaba un parte médico realizado por el servicio de pediatría de un hospital sobre la asistencia médica prestada al menor, que había sido atendido por una fractura de un hueso de un brazo.

La madre contó a los médicos que la lesión se produjo cuando el niño jugaba de forma "bruta" con uno de sus hermanos, un poco más mayor que él. Pero los facultativos detectaron que el pequeño, además de la fractura del brazo, presentaba numerosos hematomas en los glúteos así como erosiones y laceraciones en las piernas y brazos. La mujer alegó en todo momento que el niño se rascaba impulsivamente, por lo que se provocaba él mismo las heridas cutáneas.

Los agentes de la UFAM obtuvieron informes tanto del centro escolar al que acudían los menores como de los servicios sociales y médicos. Estos reflejaban que los hematomas, erosiones y la fractura del brazo eran fruto de episodios de malos tratos por parte de la madre. Desde el colegio informaron a los agentes que los tres hermanos presentaban ciertos comportamientos que evidenciaban un cuidado deficiente. En alguna ocasión se habían presentado en el colegio con ropas sucias y rotas y con alimentos caducados para la merienda.

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El pasado lunes los agentes procedieron a la detención de la madre de los menores como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y abandono de menores, siendo trasladada hasta dependencias policiales. El juez de guardia ordenó la retirada de la guarda y custodia de los tres menores.