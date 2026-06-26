Rocía con un spray de autodefensa, agrede y amenaza con un cuchillo a la expareja de su hermana en Llucmajor

Un hombre aguardó a que la expareja de su hermana saliera de un establecimiento comercial de Llucmajor para rociarle con un spray de autodefensa, agredirle y amenazarle e intentar clavarle un cuchillo. Agente de la Guardia Civil han detenido a este individuo de 36 años por los presuntos delitos de amenazas con arma blanca y de lesiones.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves a la salida de un centro comercial de Llucmajor. La víctima, de 33 años, salía de un establecimiento comercial cuando el hermano de su expareja, de 36 años, le aguardaba en el exterior. Antes de que el afectado pudiera reaccionar, el sujeto se acercó a su objetivo, le roció con un spray de autodefensa, le agredió y esgrimió un cuchillo de manera amenazante contra él. La secuencia de los hechos fue grabada en vídeo por un testigo presencial Este aportó las imágenes, que fueron incorporadas a la investigación.

La víctima denunció lo ocurrido ante la Guardia Civil. Aseguró haber recibido en los meses previos numerosas amenazas e insultos a manos de este mismo individuo. Tanto a través de aplicaciones de mensajería como a través de llamadas telefónicas. Ambos ya habían protagonizado algún altercado por sus desavenencias personales desde que mantuvo una relación sentimental con la hermana de este. Esta había finalizado hacía poco tiempo.

Denuncia

En las ocasiones anteriores, la víctima no había interpuesto denuncia alguna. Pero el comportamiento violento de este sujeto le condujo a ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Los agentes del instituto armado han detenido a este sujeto por los presuntos delitos de lesiones y de amenazas con arma blanca. A continuación ha sido puesto a disposición judicial.