Emergencias
Rescatan en helicóptero a una excursionista herida en La Trapa
La víctima ha sido trasladada a Son Espases con lesiones en una pierna
Los Bombers de Mallorca han rescatado hoy en helicóptero a una excursionista que ha resultado herida al sufrir una caída en la zona de La Trapa, en Andratx. La víctima presentaba lesiones en una pierna y ha sido trasladada a Son Espases, donde ha quedado ingresada.
Los hechos han ocurrido hacia las once de la mañana de este viernes. Una mujer que estaba realizando una excursión entre La Trapa y Sant Elm ha sufrido una caída y no ha podido continuar con la ruta prevista debido a las heridas que ha sufrido en una pierna.
Efectivos del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) y el helicóptero La Milana de los Bombers de Mallorca se han movilizado de inmediato. Los especialistas han llegado hasta la víctima, la han inmovilizado en una camilla y la han izado hasta la aeronave para evacuarla al hospital de referencia de Mallorca.
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