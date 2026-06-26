Emergencias
Muere en Son Espases la niña de tres años que se ahogó en una piscina en Pollença
La pequeña fue encontrada inerte en el agua por sus familiares el miércoles por la tarde y ayer falleció en el hospital
La niña británica de tres años que sufrió un ahogamiento en una piscina en Pollença falleció ayer en el Son Espases, según han confirmado fuentes policiales. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde en una finca de la zona de Llenaire, que una familia de turistas británicos había alquilado para pasar sus vacaciones en Mallorca. Los familiares de la menor la encontraron flotando inerte en la piscina, la sacaron del agua y alertaron a los servicios de emergencias.
Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local de Pollença y de la Guardia Civil, así como una ambulancia del Ib-Salut. Los efectivos sanitarios reanimaron a la menor y la trasladaron de urgencia a Son Espases, en cuya UCI pediátrica quedó ingresada en estado crítico. Los médicos no han podido más que certificar su fallecimiento.
Este es el segundo ahogamiento mortal de un menor en Mallorca en los últimos días. El pasado fin de semana murió otro niño danés, también de tres años, que se ahogó en la piscina de una vivienda en Santa Margalida.
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