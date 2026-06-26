Ahogamiento
Muere ahogado un bañista suizo de 83 años en la playa de Torà en Peguera
Los socorristas han intentado reactivar a la víctima con maniobras de reanimación cardiopulmonar durante una hora, pero no ha respondido a los estímulos
Un hombre de 83 años, de nacionalidad suiza, ha fallecido ahogado la mañana de este viernes cuando se bañaba en la playa de Torà en Peguera. Los socorristas han sacado a la víctima del agua y le han realizado maniobras de reanimación cardiiopulmonar durante casi una hora. Las asistencias sanitarias del Ib-salut han confirmado su fallecimiento.
Los hechos han ocurrido poco antes de las diez de la mañana en la playa de Torà, cuando se activa el servicio de socorrista. El vigilante llegaba a su puesto en la torre cuando ha advertido la presencia de un hombre flotando en el mar. Sin vacilar, le ha sacado del agua y, junto con otros compañeros, han comenzado a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Los esfuerzos por resucitar al bañista se han prolongado durante una hora aproximadamente. También se han personado asistencias del Ib-salut para aplicarle maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar. Finalmente, al no reaccionar, han confirmado su fallecimiento. También han acudido a la playa de Torà agentes de la Policía Local de Calvià y de la Guardia Civil para reconstruir cómo han ocurrido los hechos y comunicarlo al juzgado para que ordene el levantamiento del cadáver.
Intentos infructuosos de reanimación
La mujer del bañista fallecido ha presenciado los intentos infructuosos por salvar la vida a su esposo. La esposa ha proporicionado los datos personales de su marido antes de que fuera trasladado por los servicios funerarios.
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