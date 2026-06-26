Investigan el accidente grave de un motorista en Palma al salir un coche del aparcamiento sin percatarse de la motocicleta

La conductora de un coche salió de su plaza de aparcamiento en Palma sin percatarse de que un motorista circulaba en ese momento por la calzada. La motocicleta fue proyectada contra otro vehículo estacionado en la vía pública. Como consecuencia del violento impacto, el hombre, español de 42 años, sufrió la fractura del fémur izquierdo. Agentes de la Policía Local de Palma se personaron en el lugar y abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y media de la tarde del pasado sábado 20 de junio en la calle Golf d'Alacant del barrio palmesano de El Molinar. La conductora de un coche estacionado a la altura del número 13 de dicha calle, inició la maniobra para salir de la plaza e incorporarse a la circulación. Esta no se percató de que un motorista circulaba por dicha vía y tenía preferencia de paso hacia la calle Ciutadella.

La víctima declaró a los agentes que, al ver la invasión de su trayectoria, tocó repetidamente el claxon para advertir a la conductora del coche de su presencia. Esta hizo caso omiso y prosiguió la marcha. Al interceptar la motocicleta, provocó una fuerte colisión. Hasta el punto de que la motocicleta salió proyectada a la derecha y acabó golpeando a otro turismo estacionado en la vía pública. La conductora aseguró a los policías que había mirado previamente, pero no había visto al motorista.

Trasladado a una clínica

Tras el choque con la motocicleta, la conductora salió del coche para auxiliar al motorista. Este cayó sobre el asfalto con gran violencia. Hasta el punto de que sufrió policontusiones y la fractura del fémur de su pierna izquierda. La víctima fue atendida por el personal sanitario y trasladada a una clínica privada para recibir tratamiento médico. Por su parte, la Unidad de Valoración de Accidentes de Tráfico (Uvac) de la Policía Local instruyó las diligencias por el siniestro