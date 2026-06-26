Delincuencia
Un hombre agrede con palos a una pareja por no darle un cigarro en un bar en Palma
Los hechos ocurrieron en la barriada de Son Cotoner y las víctimas sufrieron lesiones en la cara y en la cabeza
La Policía Nacional ha detenido un hombre de nacionalidad española por agredir con palos y amenazar de muerte a una pareja que no lo dio un cigarrillo en un bar de Palma. Las víctimas sufrieron diversas heridas y precisaron asistencia médica. El acusado huyó, pero fue arrestado poco después por delitos de lesiones y amenazas.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la noche en la terraza de un bar en el barrio de Son Cotoner. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional fue alertada de que varias personas habían sido amenazadas y atacadas con palos por un hombre.
Los agentes que acudieron al lugar se entrevistaron con las víctimas. La pareja contó que el acusado se había acercado a ellos para pedirles un cigarrillo. Le contestaron que no tenían y le pidieron que se fuera. El hombre se tomó mal la respuesta y se mostró agresivo. Aunque se marchó de allí, regresó pocos minutos después con un gran palo en la mano y empezó a amenazar a la pareja.
Otro cliente pudo arrebatarle el palo, pero el agresor consiguió hacerse con otro. “¡Os voy a matar, no vais a poder salir a la calle!”, les espetó antes de empezar a darles golpes con el palo. Los afectados sufrieron heridas en la cara y la cabeza y el acusado se dio a la fuga.
Los policías dieron una batida por la zona y encontraron a un hombre cuyas características coincidan plenamente con las aportadas por las víctimas y otros testigos. También hallaron varios palos de madera cerca del acusado. El hombre fue detenido como presunto autor de delitos de amenazas y lesiones.
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