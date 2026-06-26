Hallan el cadáver de un hombre en descomposición oculto bajo un limonero en sa Pobla

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición ha sido encontrado la tarde de este jueves oculto bajo un limonero, junto a la torre de un molino abandonado de sa Pobla. El cadáver apareció a escasa distancia del lugar donde fue hallada una moto y un casco. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de su muerte y si este tenía algún tipo de relación con un accidente de tráfico. A escasa distancia había restos de sangre y una chaqueta ensangrentada.

Paraje de sa Pobla donde apareció el jueves el cadáver de un hombre. / Tonina Crespí

El macabro hallazgo del cadáver se produjo sobre las ocho y media de la tarde del jueves a la altura del número 56 de la calle Princeps de sa Pobla, a escasos metros de la ronda del municipio. Un vecino se adentró con la intención de coger limones del árbol cuando se topó con el cuerpo inerte de un hombre oculto entre la maleza. A continuación avisó a los servicios de emergencia. Algunos testigos apuntan a que podría tratarse de un joven de unos 30 años de nacionalidad peruana. No obstante los investigadores de Guardia Civil tratan de determinar con exactitud su identidad.

En primera instancia, el testigo dio aviso a los agentes de la Policía Local de sa Pobla. Estos acudieron al lugar y comprobaron que, efectivamente, había un cadáver allí. Se da la circunstancia de que el pasado domingo estos habían encontrado una moto y un casco en las proximidades del lugar donde ha aparecido el cuerpo. Investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Inca se encargan del caso.

·Notamos un fuerte olor allí detrás"

"Notamos un fuerte olor y nos acercamos allí detrás a ver qué pasaba", explica un vecino de la zona. Mientras otro residente avisó a los servicios de emergencia al tener constancia de que allí había un cadáver. "Me dijo un vecino que había una persona muerta. Vimos que era así y llamamos a la Policía Local y luego vino la Guardia Civil", explica Pedro Antonio Cañellas.

"Llevaba varios días allí·

"Vimos que era una persona de color, bastante hinchada. Entonces nos dimos cuenta de que llevaba días muerta allí", subraya. "No era un espectáculo agradable de ver", puntualiza.

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Zapatillas en el lugar donde ha sido encontrado un cadáver en sa Pobla. / Tonina Crespí

Los investigadores de la Guardia Civil realizaron una minuciosa inspección ocular antes de que el juzgado de Inca ordenara el levantamiento del cadáver. Las pesquisas van encaminadas en primera instancia a identificar al fallecido con exactitud y, a partir de ahí, reconstruir cómo pudo aparecer el cuerpo en este lugar y si está relacionado con el accidente de tráfico de una moto a escasa distancia el pasado domingo.