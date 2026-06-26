La Guardia Civil sorprendió a más de un centenar de conductores ebrios y drogados en Baleares durante la Nit de Sant Joan

La Guardia Civil sorprendió a más de un entenar de conductores ebrios y drogas en Baleares durante la Nit de Sant Joan. Los efectivos del instituto armado controlaron más de 2.000 vehículos entre el martes 23 y el 24 de junio. Los investigadores consideran que con esta actuación a gran escala se neutralizaron gran cantidad de peligros potenciales en carretera.

Un total de 40 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se desplegaron la Nit de Sant Joan por la red de carreteras del archipiélago. Esta actuación se efectuó bajo la coordinación del Sector de Tráfico de Baleares. La finalidad primordial de este dispositivo era proteger la vida de los usuarios al detectar y neutralizar los peligros potenciales que pudieran surgir durante la celebración de la llegada del verano en todas las islas. Los esfuerzos se intensificaron en Menorca.

En el transcurso de dichos controles se instruyeron diligencias por tres delitos contra la seguridad vial, al superar las tasas de alcohol los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, que constituye una infracción penal. También se detectó otro hecho delictivo al sorprender a un conductor que carecía de carné. También formularon numerosas denuncias durante el operativo en el marco de dicha ley como en la ordenación del transporte terrestre.

Optar por transporte alternativo

Tras este dispositivo especial de la Nit de Sant Joan, la Guardia Civil hizo un llamamiento a la ciudadanía sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Estas sustancias reducen la capacidad de reacción. También alteran la percepción del riesgo y aumentan significativamente la probabilidad de verse implicado en un accidente de tráfico. Para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y optar por medios de transporte alternativos. Especialmente el transporte público cuando se prevé que se va a consumir alcohol u otra sustancia que altere la conducción. En este sentido, el instituto armado recalca que la responsabilidad individual constituye un elemento fundamental para prevenir accidentes y potenciar una movilidad segura.