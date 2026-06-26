Un encapuchado armado con una pistola intenta atracar una panadería en Palma

Un hombre encapuchado y al parecer armado con una pistola ha intentado atracar este viernes una panadería en la barriada de Son Oliva, en Palma. El asaltante se ha dado a la fuga sin botín alguno y la Policía Local y la Policía Nacional trabajan para identificarlo, localizarlo y detenerlo.

Los hechos han ocurrido hoy, al filo de las dos y media de la tarde, en una panadería situada en la avenida Tomás Villanueva Cortés, según han informado fuentes policiales. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de que se había producido un intento de atraco y al lugar han acudido patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional.

Los trabajadores del comercio han explicado a los agentes que un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto por un pasamontañas ha irrumpido en el establecimiento y les ha exigido todo el dinero que tuvieran. Los testigos han asegurado que el asaltante parecía llevar una pistola, aunque no han llegado a ver el arma.

Al comprobar que no podía llevarse dinero porque la caja registradora es automática y los empleados no tienen acceso al efectivo, el atracador se ha dado a la fuga a la carrera. Poco después, los trabajadores de una gasolinera cercana han alertado de que acababa de pasar corriendo por allí un hombre con un pasamontañas.

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La Policía Local y la Policía Nacional han dado varias batidas por la zona en busca del delincuente. El operativo sigue abierto.