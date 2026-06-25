Tercer detenido por el asalto a un anciano de 88 años en su casa en Palma

La Policía Nacional ha detenido hoy a otro implicado en el violento asalto que sufrió un anciano de 88 años en su domicilio de La Soledat, en Palma, el pasado fin de semana. Son ya tres los arrestados por este atraco y los investigadores mantienen abiertas las pesquisas, por lo que no descartan más detenciones. Los otros dos implicados están acusados de otros doce robos con violencia a personas mayores.

El joven que ha sido capturado hoy habría sido el encargado de facilitar la entrada a los asaltantes gracias a la información que tenía sobre el domicilio de la víctima. Los agentes del grupo de Atracos de la Policía Nacional recabaron sobre su participación en el robo y comprobaron que se había marchado de su domicilio habitual y estaba en paradero desconocido. Los investigadores establecieron varios dispositivos para localizarlo y grabaron una requisitoria policial en las bases de datos para que cualquier patrulla lo arrestara si daba con él. Fruto de la presión policial, el joven ha sido detenido hoy en Palma.

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Los hechos ocurrieron el pasado sábado de madrugada, cuando tres jóvenes irrumpieron en la vivienda de un anciano de 88 años, se abalanzaron sobre él un dormitorio y le quitaron la cadena de oro que llevaba en el cuello, causándole diversas lesiones. Los agentes evitaron la fuga de dos de ellos, que fueron detenidos en el aeropuerto del Prat de Llobregat, en Barcelona. También fue arrestado otro hombre que habría facilitado la compraventa de objetos sustraídos por los agresores.