Emergencias
Una niña de tres años, crítica en la UCI pediátrica tras ahogarse en una piscina en Pollença
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Palma
Una niña de tres años permanece ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Son Espases tras ahogarse en una piscina en Pollença.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso, ocurrido en la tarde de este miércoles en la piscina de una vivienda que la familia tiene alquilada en la localidad mallorquina.
Según las primeras investigaciones, fue la abuela de la niña, de nacionalidad británica, la que dio la voz de alarma al hallar a la niña flotando boca abajo. Los servicios de emergencias realizaron a la niña maniobras de reanimación y la trasladaron al centro hospitalario.
- El TSJB eleva a nueve años de cárcel la condena al hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca
- Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
- Pablo Ortells reactiva el mercado del Mallorca
- Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller
- Desalojados 124 ancianos al declararse un incendio en una residencia de Inca
- El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo
- El 'reggaeton' invade las playas de Palma en la noche de Sant Joan: «Vamos a bailar hasta el amanecer»
- Los pozos del Pla de Mallorca, bajo presión por el aumento del consumo de agua