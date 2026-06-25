Muere un hombre de 57 años y herido un joven de 24 en un accidente entre Muro y sa Pobla
Un hombre de 57 años ha fallecido y un joven de 24 ha resultado herido grave este jueves al volcar el vehículo en el que viajaban en la carretera que une Muro y sa Pobla, a la salida del municipio de Muro, en Mallorca.
El accidente se ha producido sobre las 13.15 horas, cuando el turismo ha volcado por causas que se desconocen, ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061).
A la llegada de los equipos de emergencia, el conductor, de 24 años, había logrado salir del vehículo por sus propios medios, si bien el copiloto, el hombre de 57, permanecía atrapado en el interior.
Los sanitarios han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar al copiloto, si bien, pese a sus esfuerzos, no han podido más que confirmar su fallecimiento.
El conductor, por su parte, ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital Comarcal de Inca, tras sufrir diversos traumatismos.
En el operativo han intervenido efectivos de la Policía, los bomberos y dos ambulancias de soporte vital avanzado con el fin de atender el grave siniestro.
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