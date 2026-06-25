El hombre que mató a martillazos a su hermano en sa Pobla ultima un acuerdo con la Fiscalía

Miquel Terrassa, el hombre que mató a martillazos a su hermano Jaume en sa Pobla el año pasado está negociando un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El acusado, que está en libertad, ha comparecido este mediodía en la Audiencia Provincial de Palma, donde se ha celebrado una vista previa. La fiscal y el abogado defensor, Jaime Campaner, han anunciado que están negociando un acuerdo de conformidad para pactar una condena inferior a los 12 años de cárcel que solicita el ministerio público inicialmente. El tribunal ha señalado una nueva vista para el próximo 17 de septiembre, en la que previsiblemente se sellará el pacto.

Los hechos ocurrieron hacia las dos de la tarde del 9 de febrero de 2025. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Miquel Terrassa y su hermano Jaume se enzarzaron en una discusión en el domicilio de su madre, en la calle Gran de sa Pobla. Durante esta trifulca, Miquel fue al taller donde trabajaba, situado a escasos metros, y cogió un martillo.

El hombre volvió entonces a la casa de su madre y atacó con el martillo a su hermano, propinándole varios golpes y causándole lesiones de extrema gravedad. Fue el propio agresor quien, al ver a la víctima en el suelo, llamó al 061 diciendo que acababa de matar a una persona. Los efectivos sanitarios que acudieron a la vivienda comprobaron que Jaume Terrassa estaba vivo y lo trasladaron a Son Espases, donde falleció tres días después.

Un arrebato

Miquel Terrassa fue detenido y estuvo en prisión preventiva dos semanas. Tanto él como su entorno contaron tras el crimen que la situación familiar era extremadamente tensa por el comportamiento de la víctima, que tenía problemas con las drogas y al que acusaban de robar dinero sistemáticamente a su madre. De acuerdo con su versión, el detonante de la última discusión fue que Miquel Terrassa descubrió que su hermano había instalado en la vivienda de la mujer a otra persona, también drogadicta. Terrassa aseguró que agredió a su hermano en un arrebato por los continuos problemas que este causaba.

La Fiscalía acusa a Miquel Terrassa de un delito de homicidio con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, ya que él mismo llamó al 061 tras la agresión. Reclama inicialmente una condena de 12 años de cárcel. La madre de la víctima, como heredera, ha renunciado a todas las acciones penales y civiles contra su hijo acusado.

En las últimas semanas, la fiscal encargada del caso y el abogado Jaime Campaner han entablado negociaciones para intentar sellar un acuerdo de conformidad. Fuentes conocedoras del proceso han señalado que las partes han acercado posturas y en breve podría plasmarse por escrito el pacto, que implicaría una rebaja de la condena a imponer a Miquel Terrassa. La magistrada que presidirá el juicio, que en principio debe celebrarse con un jurado popular, ha señalado una nueva vista para el 17 de septiembre.

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El crimen provocó una profunda conmoción en sa Pobla y desató un sinfín de muestras de apoyo hacia el autor del crimen, ya que la conflictividad de la víctima y los problemas que causaba a sus familiares desde hacía años eran conocidos en el pueblo. Un grupo de Facebook creado para pedir la puesta en libertad del acusado logró alcanzar los 2.700 miembros, que publicaron cientos de mensajes en solidaridad con Miquel Terrassa.