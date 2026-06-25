La Guardia Civil rescata y auxiia a una anciana desorientada en Inca

Un vecino se alarmó la noche del miércoles al ver a una mujer de edad avanzada tumbada en el Camí Vell de Pollença en Inca. Tras alertar a los servicios de emergencia, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar. La anciana presentaba signos evidentes de desorientación. Tras numerosas gestiones, los efectivos del instituto armado pudieron identificarla y contactaron con sus hijos, que la estaban buscando con ansiedad, para que se hicieran cargo de ella.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles. Un testigo se percató de que había una mujer tumbada en el suelo en las inmediaciones del Camí Vell de Pollença. Al preocuparse por su estado de salud, el hombre dio la voz de alarma y una patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar. Los agentes del instituto armado comprobaron que la mujer estaba desorientada. Esta circunstancia planteó graves problemas para identificarla e incluso comunicarse con ella.

Acto seguido los agentes del instituto armado realizaron numerosas gestiones encaminadas a averiguar su identidad y su domicilio. Los guardias civiles también solicitaron la presencia de las asistencias sanitarias mientras trataban de localizar a familiares o allegados de esta mujer.

Feliz reencuentro con sus hijos

Por fin, los agentes de la Guardia Civil pudieron contactar con los hijos de esta anciana. Estos se encontraban en esos momentos buscando a su madre desesperadamente. Al tener noticias de ella, se coordinó para que el feliz reencuentro se efectuara en dependencias del instituto armado.