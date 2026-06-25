Detienen a una mujer en el Parc de ses Estacions de Palma tras pegar un puñetazo en la cara a un policía local

Una mujer de 45 años, de nacionalidad rusa, que había sido denunciada por pasearse semidesnuda por un área infantil del Parc de ses Estacions de Palma propinó un fuerte puñetazo en el rostro a un agente de la Policía Local de Palma. Los policías detuvieron a la atacante por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad. Esta tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación en un Juzgado de lo Penal de Barcelona por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.

Los hechos ocurrieron sobre las siete y cuarto de la tarde del pasado viernes 19 de junio. Un ciudadano llamó al 092 para denunciar que una mujer se estaba paseando y deambulando semidesnuda por la zona infantil del Parc de ses Estacions de Palma. Esta había generado un profundo malestar entre algunos padres allí presentes.

Agentes de la Policía Local se personaron en dicho parque poco después de recibir la llamada a la Base del 092. En un principio, la patrulla localizó a la mujer y trataron de entablar una conversación con ella. Esta les respondió de manera evasiva e incoherente. Ante esta situación, los agentes requirieron la presencia de una ambulancia para que comprobaran su estado de salud.

Durante la espera de la llegada de los servicios sanitarios, la mujer se fue alterando progresivamente. De repente, esta se levantó del suelo y arremetió de manera sorpresiva contra uno de los agentes, al que propinó un fuerte puñetazo en pleno rostro. Pese al golpe contundente recibido en la cara, el policía no sufrió lesiones graves ni precisó de asistencia médica.

Daños en el coche patrulla

A tenor de su comportamiento violento, los agentes la redujeron y la detuvieron. En el transcurso del traslado al vehículo policial, esta opuso una fuerte resistencia. Una vez dentro, golpeó con fuerza el habitáculo de seguridad, aunque no llegó a causar daños materiales.

En un principio, la detenida fue conducida a un centro de salud para que someterla a una revisión médica. Esta se encontraba indocumentada y se negaba a facilitar sus datos personales. Entonces fue trasladada a dependencias de la Policía Nacional para esclarecer su identidad al tomarle las huellas dactilares. Una vez identificada, comprobaron que sobre ella recaía una orden judicial de búsqueda, detención y personación ante el juez dictada por un Juzgado de lo Penal de Barcelona por un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Esta ingresó en el calabozo hasta su puesta a disposición judicial.