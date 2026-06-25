Atentado
Detienen a una mujer en el Parc de ses Estacions de Palma tras pegar un puñetazo en la cara a un policía local
La agresora, de nacionalidad rusa,a había sido denunciada por pasearse semidesnuda por el área infantil del recinto
Una mujer de 45 años, de nacionalidad rusa, que había sido denunciada por pasearse semidesnuda por un área infantil del Parc de ses Estacions de Palma propinó un fuerte puñetazo en el rostro a un agente de la Policía Local de Palma. Los policías detuvieron a la atacante por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad. Esta tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación en un Juzgado de lo Penal de Barcelona por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.
Los hechos ocurrieron sobre las siete y cuarto de la tarde del pasado viernes 19 de junio. Un ciudadano llamó al 092 para denunciar que una mujer se estaba paseando y deambulando semidesnuda por la zona infantil del Parc de ses Estacions de Palma. Esta había generado un profundo malestar entre algunos padres allí presentes.
Agentes de la Policía Local se personaron en dicho parque poco después de recibir la llamada a la Base del 092. En un principio, la patrulla localizó a la mujer y trataron de entablar una conversación con ella. Esta les respondió de manera evasiva e incoherente. Ante esta situación, los agentes requirieron la presencia de una ambulancia para que comprobaran su estado de salud.
Durante la espera de la llegada de los servicios sanitarios, la mujer se fue alterando progresivamente. De repente, esta se levantó del suelo y arremetió de manera sorpresiva contra uno de los agentes, al que propinó un fuerte puñetazo en pleno rostro. Pese al golpe contundente recibido en la cara, el policía no sufrió lesiones graves ni precisó de asistencia médica.
Daños en el coche patrulla
A tenor de su comportamiento violento, los agentes la redujeron y la detuvieron. En el transcurso del traslado al vehículo policial, esta opuso una fuerte resistencia. Una vez dentro, golpeó con fuerza el habitáculo de seguridad, aunque no llegó a causar daños materiales.
En un principio, la detenida fue conducida a un centro de salud para que someterla a una revisión médica. Esta se encontraba indocumentada y se negaba a facilitar sus datos personales. Entonces fue trasladada a dependencias de la Policía Nacional para esclarecer su identidad al tomarle las huellas dactilares. Una vez identificada, comprobaron que sobre ella recaía una orden judicial de búsqueda, detención y personación ante el juez dictada por un Juzgado de lo Penal de Barcelona por un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Esta ingresó en el calabozo hasta su puesta a disposición judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- El TSJB eleva a nueve años de cárcel la condena al hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca
- Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
- Pablo Ortells reactiva el mercado del Mallorca
- Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller
- Desalojados 124 ancianos al declararse un incendio en una residencia de Inca
- El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo
- El 'reggaeton' invade las playas de Palma en la noche de Sant Joan: «Vamos a bailar hasta el amanecer»
- Los pozos del Pla de Mallorca, bajo presión por el aumento del consumo de agua