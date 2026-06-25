Desalojan un edificio de La Vileta por un incendio en una primera planta

Un edificio de La Vileta ha sido desalojado la mañana de este jueves al declararse un incendio en una vivienda de la primera planta. Una mujer ha tenido que ser trasladada a Son Espases en estado grave por inhalación de humo. Mientras, un domicilio ha sido precintado al resultar dañadas las vigas por la gran carga de fuego que ha soportado.

Bombers de Palma salen del edificio de la plazaTaner de La Vileta tras sofocar el fuego. / Lorenzo Marina

El incendio se ha declarado sobre las nueve y media de la mañana de este jueves en la Plaza Taner del barrio palmesano de La Vileta. Un fuego, al parecer iniciado por unas velas en el baño en un domicilio situado en una primera planta, ha desatado llamas de grandes proporciones que ha afectado a todo un edificio. Los moradores han sido desalojados y algunos de los afectados se han refugiado momentáneamente en la terraza, a la espera de ser rescatados.

Hasta el lugar del incendio se ha activado de inmediato un gran dispositivo de emergencias. Bombers de Palma han movilizado numerosas dotaciones y también se han desplazado efectivos de la Policía Local de Palma, Policía Nacional y las asistencias sanitarias del Ib-salut con varias ambulancias. Durante las labores de extinción, los residentes y otros vecinos observaban la escena detrás de un cordón policial.

Los esfuerzos de los bomberos han surtido efecto para frenar el avance de las llamas y evitar que otros inmuebles resultaran afectados. No obstante uno de los domicilios ha sufrido graves daños por el fuego en las vigas. Por este motivo la vivienda ha quedado precintada.

Vecinos afectados por el incendio, en la plaza Taner. / Lorenzo Marina

"Estaba con un proveedor del bar cuando he visto caer un plástico por el fuego. He avisado a los vecinos para alertarles del incendio", explicaba Alex Huerta, el dueño de un bar de la plaza Taner de La Vileta. "La mujer del piso donde se ha iniciado salía con dos osos de peluche y preguntaba por sus hijas, pero las niñas, por suerte, no estaban en casa", ha abundado.

Vivienda precintada

Por su parte, el sargento de Bombers de Palma Pep Toni Far, de guardia este jueves, ha abundado en cómo tuvieron conocimiento del fuego. "Sobre las nueve y media de la mañana, hemos recibido un aviso de que había dos personas atracadas en un incendio en un edificio de tres alturas". Luego se ha instado a otros vecinos a que "quedaran confinados en sus viviendas hasta tener el fuego controlado". El responsable de los servicios de extinción también ha abundado en los graves daños ocasionados por el siniestro. "Una habitación ha quedado muy afectada por la elevada temperatura. El forjado de las vigas entre esta vivienda y la planta superior ha quedado dañado y el segundo F ha quedado precintado".