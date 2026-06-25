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Tribunales

Condenado a 2,5 años de cárcel por provocar un incendio en la antigua cárcel de Palma

El acusado pegó fuego al habitáculo de otro morador del recinto con el que estaba enemistado

El acusado, hoy en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma.

El acusado, hoy en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. / MANU MIELNIEZUK

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un hombre ha sido condenado hoy a dos años y medio de prisión por provocar dos incendios en la antigua cárcel de Palma por su enemistad con otra persona que residía allí. El procesado ha reconocido los hechos en una vista celebrada en la Audiencia Provincial y se ha declarado autor de un delito de incendio de menor entidad en grado de tentativa tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que solicitaba inicialmente una pena de 15 años de cárcel.

Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2024. Poco antes de las diez de la noche el acusado, de 45 años, prendió fuego a la maleza que había bajo las ventanas de la habitación que ocupaba su rival. El incendio obligó a intervenir a los bomberos y a la Policía Nacional, que consiguieron extinguirlo en poco tiempo. El acusado pegó fuego al habitáculo de un vecino con el que estaba enemistado para echarlo de allí. "Voy a prenderte fuego a ti y a tu casa", le había amenazado. El hombre volvió a incendiar la misma vivienda dos horas después. Esta vez, las llamas entraron por la ventana y el habitáculo se llenó de humo. El morador resultó ileso.

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El acuerdo que han sellado hoy la fiscal y el abogado defensor precisa que las llamas no llegaron a propagarse y que el acusado estaba en aquel momento siguiendo un tratamiento de desintoxicación de las drogas.

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