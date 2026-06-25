Cae una red que blanqueó más de 9 millones de euros simulando pagos de turistas alemanes en Mallorca.

La Policía Nacional en Palma y Barcelona han detenido a nueve personas por, supuestamente, formar una red criminal que blanqueó más de nueve millones de euros con miles de víctimas en toda Europa y simulando pagos de turistas alemanes en Mallorca.

Los arrestados están acusados de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y algunos de ellos también de falsedad documental.

Tras dos años de investigación del Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma, se ha llevado a cabo la fase de explotación de la Operación Náutica que investigaba una compleja estructura de blanqueo de capitales en las provincias de Barcelona y en Baleares, según han informado en un comunicado.

Las detenciones se llevaron a cabo en una villa de lujo en Sitges, donde residía el líder de la organización con su pareja, y en la que se habían reunido con otros integrantes clave de la organización.

Los investigadores se desplazaron desde Palma, donde contaron con un amplio dispositivo de agentes de la Jefatura Superior de Barcelona.

La Unidad de Intervención Policial ejecutó el asalto al inmueble, los guías caninos hallaron importantes cantidades de dinero y especialistas del Grupo Técnico lograron incautar de más de tres bitcoins.

Asimismo, también estuvieron en el operativo numerosos agentes de la UDEF Barcelona que detuvieron, junto a los policías nacionales de Palma, a otros integrantes de la trama en la ciudad condal, entre ellos el asesor fiscal de la trama y un lugarteniente.

Bienes por valor próximo a dos millones de euros

Al iniciarse las actuaciones, los investigadores ya habían embargado más de 100 cuentas con saldos que rebasaban el medio millón de euros.

En poder de los sospechosos se incautaron numerosos bienes de lujo que muestran el estilo de vida de los detenidos entre los que destacan dos deportivos de marcas italianas, otros cuatro vehículos de alta gama, dos motos acuáticas, alrededor de 200.000 euros en criptoactivos, más de 100.000 euros y 1.300 dólares en efectivo, media docena de lingotes de oro, una colección de 18 relojes de lujo así como numerosas joyas y artículos de marcas de prestigio que se apilaban por las estancias del inmueble. El valor total está por tasar, pero se cree que rondaría los dos millones de euros.

Además, fueron halladas numerosas pruebas de los hechos, entre ellas, 11 datáfonos y más de 100 tarjetas de bancos de varios países a nombre de miembros y colaboradores de la organización.

Miles de víctimas de estafas online por toda Europa

La investigación se inició por el Grupo de Blanqueo de Baleares tras recibir dos comunicados de fiscalías de Alemania en relación con estafas en compraventas de diversos objetos, desde teléfonos hasta una excavadora, en las que el dinero de las víctimas había sido transferido a una empresa supuestamente radicada en Mallorca y dedicada al alquiler de barcos.

Pretendía simular que eran pagos hechos por turistas alemanes, cosa que permitió eludir los controles antiblanqueo, dado que millones de alemanes disfrutan sus vacaciones en Mallorca cada año, y este tipo de pagos son comunes.

Sin embargo, los investigadores comprobaron que se trataba de una empresa pantalla, es decir, sin actividad, pues no tenía empleados, oficinas ni barcos.

De la misma manera, varios de los detenidos falsificaron documentación para aparentar que las citadas corporaciones actuaban bajo el marco de la legalidad.

Además, el administrador de la empresa era una persona que vivía en la indigencia. Tirando de ese hilo, los investigadores destaparon una trama con 16 empresas y 54 implicados, fundamentalmente en la provincia de Barcelona, donde vivían los investigados.

Colaboración de Europol

En la investigación se comprobó que algunos de los investigados habían cometido distintos tipos de estafas, desde crear 26 páginas web que simulaban ser tiendas online, con las que habían estafado a más de 3.500 ciudadanos alemanes, hasta simular ser departamentos de seguridad de bancos, llegando a engañar a empresarios para lograr acceder a su banca online. Así, se llegó a transferir por esos medios 100.000 euros de un ciudadano belga en una sola operación.

Para evitar ser perseguidos en España, todas las víctimas de los fraudes estaban en terceros países, en tanto que el entramado usado para simular operaciones económicas reales que justificasen la riqueza de los líderes de la organización se encontraban en España.

Ante esta situación, los investigadores solicitaron colaboración a Europol, logrando cooperar con la Policía belga para esclarecer numerosas estafas.

Una compleja trama empresarial con asesores legales

Una vez que el dinero era estafado a las víctimas, los jefes de la organización necesitaban introducirlo en España con apariencia de legalidad.

Así, además de la empresa inicial de alquiler de barcos, fueron creando una trama cada vez más compleja de empresas que supuestamente correspondían a distintos sectores de actividad.

Luego, canalizaban el dinero de distintas formas, entre ellas, contratando las terminales de punto de venta halladas en el registro y pagando dinero desde cuentas de colaboradores (motivo por el que tenían tantísimas tarjetas a docenas de nombres en su poder), simulando pagos por transferencias de servicios, o incluso mediante ingresos en efectivo en cuentas por actividades ficticias.

El dinero se movía de empresa en empresa con nuevas actividades simuladas, acabando una parte importante invertida en criptoactivos, y el resto, dedicado a sufragar el ostentoso estilo de vida de los detenidos.

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Para constituir semejante entramado, la organización ha contado con asesoría legal y mercantil, clave para evitar los controles antiblanqueo.