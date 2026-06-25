Alarma por un incendio en una nave industrial de Palmanyola que quema varios vehículos y provoca una gran columna de humo y varias detonaciones
Agentes de la Policía Local de Bunyola y una dotación de los Bomberos de Mallorca se han desplazado al lugar del siniestro, en la calle Gessamins del núcleo residencial del municipio de Bunyola
El fuego se ha iniciado en un camión aparcado en la zona exterior de la nave y después se ha extendido a varios vehículos.
Un aparatoso incendio en una nave industrial de Palmanyola, ubicada en la calle Gessamins, en un núcleo residencial del municipio de Bunyola ha causado un columna de humo negro y varias detonaciones, según el testimonio de vecinos. El fuego se ha producido alrededor de las ocho de la tarde y hasta el lugar de los hechos se han desplazo inmediatamente agentes de la Policía Local de Bunyola y los Bomberos de Mallorca, así como otras dotaciones de bomberos de Sóllér, Palma y Calvià que han contribuido a apagar el fuego.
Por el momento se desconocen las causas del incendio, que se ha iniciado en un camión aparcado en la zona exterior de la nave y se ha extendido después a varios vehículos, han informado los bomberos. La calle Gessamins es una perpendicular cercana a la carretera de Sóller, a la altura de Son Amar. Y la nave industrial no cuenta con viviendas vecinas. La intensa humareda se veía desde cualquier punto del núcleo residencial.
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