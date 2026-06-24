El TSJB eleva a nueve años de cárcel la condena al hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha elevado de siete a nueve años de prisión la condena para Sebastián Martorell, el hombre que mató a puñaladas a un ladrón en su domicilio de Inca. La sala de lo civil y penal ha agravado la pena al revocar la atenuante de confesión que apreció la Audiencia Provincial basándose en el veredicto del jurado popular. Los magistrados entienden que no se dan los requisitos necesarios para aplicarla, ya que pese a que confesó inmediatamente el crimen ante la Guardia Civil, en el juicio trató de eludir su responsabilidad y no aclaró aspectos claves, como el arma utilizada. La sentencia mantiene el resto de pronunciamientos y considera al hombre autor de un delito de homicidio con la eximente incompleta de miedo insuperable.

Los hechos ocurrieron hacia las ocho de la tarde del 24 de septiembre de 2020 en la finca del camino de Can Batle, a las afueras de Inca, donde vivían el acusado, su mujer y su suegra. Cuatro hombres se presentaron en la vivienda con la intención de apoderarse de unas plantas de marihuana que allí había. Según consideró probado el jurado popular, uno de ellos, Jaume Llabés, entró en la finca a través de un orificio en una valla. El intruso fue sorprendido por Sebastián Martorell y ambos forcejearon. El dueño de la finca acabó asestando a Llabrés "numerosas puñaladas con la intención de acabar con su vida". La víctima recibió varias cuchilladas en órganos vitales y murió allí mismo.

El tribunal popular descartó que se tratara de un asesinato y concluyó que Martorell actuó "impulsado por un enorme miedo" al descubrir a un intruso en su casa, que "afectó significativamente a su capacidad de decisión, aunque pudo y le era exigible haber realizado otra conducta". De ahí que se aplicara una eximente incompleta de miedo insuperable, que el TSJB mantiene.

El veredicto consideró probado que el autor del crimen confesó "inmediatamente ante la Guardia Civil detallada y verazmente" que había matado a Llabrés. El magistrado apreció por ello una atenuante de confesión, pero precisó que esta conducta no revestía "una especial entidad exculpante", ya que el acusado "no declaró con claridad sobre determinados puntos, como por ejemplo el arma empleada" para apuñalar a Llabrés. El TSJB ha acabado revocando y dejando sin efecto esta rebaja de la responsabilidad penal. El fallo señala que "a los miembros del jurado no se le pasó por alto que la actitud colaborativa del acusado se produjo únicamente ante la Guardia Civil y de forma limitada". La sala de lo civil y penal expone que "no se dan los requisitos" para aplicar la atenuante "puesto que la confesión no se mantuvo a lo largo de las diferentes declaraciones realizadas en el proceso", puesto que Martorell ofreció en el juicio "una versión de los hechos con la que pretendía eludir su responsabilidad penal, lo que hace decaer las razones de política criminal que avalan la atenuante y porque la confesión de este modo efectuada no puede tildarse de veraz y efectiva".

En este sentido, el TSJB califica de "irracional" que el jurado considere "detallada y veraz" la confesión del crimen y añada que "no declaró con claridad sobre determinados puntos, entre ellos uno esencial como es el arma del crimen, máxime cuando quedó demostrado que la lavó y no se la dio a los investigadores, con el ánimo indudable de entorpecer la investigación". "O una cosa o la otra, o hay detalle y veracidad o por el contrario existe falta de claridad, pero no ambas", resume la sentencia.

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La sala ha desestimado el resto de alegaciones presentadas por las defensas y las acusaciones. Así, mantiene las condenas de un año de prisión por cabeza para los tres hombres que acompañaron a Llabrés a la finca como autores de un delito de robo en casa habitada en grado de tentativa. El autor del crimen deberá indemnizar con 157.875 euros a los familiares de la víctima. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.