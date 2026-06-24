Juanjo Martínez, director de la residencia incendiada en Inca: “Los residentes han estado muy tranquilos en todo momento”

Juanjo Martínez, el director de la residencia seniors de Inca que este miércoles por la mañana ha sufrido un incendio, explica que los mayores residentes “han estado muy tranquilos en todo momento” desde el momento en que se ha detectado el fuego.

Según añade, no ha habido tiempo de ponerse nerviosos porque la evacuación “ha sido muy rápida” y además los internos han podido refugiarse en el colegio público Ponent ubicado enfrente, por lo que solo han tenido que cruzar la calle para permanecer en un lugar seguro y con aire acondicionado, un detalle importante teniendo en cuenta el calor extremo que vuelve a reinar hoy en Mallorca.

El fuego ha sido detectado por el jefe de mantenimiento, que también es el encargado de emergencias del equipamiento. En seguida ha dado la voz de alarma y se ha iniciado el protocolo de evacuación con gran rapidez. El origen del incendio se ha producido en una zona “muy alejada” de los espacios que ocupan los residentes, por lo que en ninún momento se ha temido por una desgracia mayor. “El problema ha sido el humo, que era muy negro”, recuerda Martínez.

Bombers de Mallorca

Además, la pasada semana llevaron a cabo un simulacro de incendio en el que se ensayaron los protocolos de evacuación que este miércoles han tenido que ponerse en práctica con gran éxito.

A primera hora de la tarde, numerosas ambulancias seguían esperando en el exterior del centro educativo para trasladar a los mayores a otras residencias de la isla que pertenecen a la misma empresa de la de Inca o bien a equipamientos públicos del IMAS, institución insular que ha puesto a disposición de los usuarios un total de 44 plazas disponibles. “Nos han llamado todas las residencias de la isla para ofrecernos ayuda”, afirma el director. El resto de internos ha sido recogido por sus familiares, con quienes permanecerán hasta que la residencia vuelva a estar operativa.