Incendio en una residencia de Inca: «Todavía no se sabe cuándo podrán volver los internos»

La primera teniente de alcalde María del Carmen Oses, que ejerce de alcaldesa en funciones de Inca, ha valorado este miércoles por la mañana la situación generada por el incendio que ha afectado a la residencia para mayores ubicada en la calle Joan Fuster y que ha obligado a evacuar a unos 120 mayores y a unos 30 trabajadores del equipamiento. Oses ha asegurado que de momento se desconoce cuándo podrán regresar los internos a la residencia, a la espera de las evaluaciones que realicen los bomberos y la dirección del equipamiento sociosanitario y ha añadido que los familiares de los residentes deberán valorar dónde podrán ubicarlos hasta que la situación se normalice.

El colegio público Ponent, ubicado junto a la residencia, ha ejercido de hospital de campaña donde han sido trasladados los internos poco después de detectarse el incendio, un suceso que no ha provocado daños personales pero que alterará la rutina del equipamiento, ya que en principio los internos no regresarán hasta que la seguridad esté totalmente garantizada.

Bombers de Mallorca

En este sentido, Oses ha agradecido la rápida actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que «han cumplido muy bien el protocolo establecido», así como a los miembros de la brigada de Inca que también se han movilizado. «Incluso ha habido policías que este día no trabajaban que han venido a ayudar», ha afirmado la alcaldesa en funciones.

Oses también ha tenido palabras de agradecimiento hacia el personal educativo del CEIP Ponent, que también se ha implicado en las tareas de evacuación de los mayores residentes al hospital de campaña que se ha improvisado en el centro.

Los familiares de los internos han empezado a llegar por la mañana, cuando la noticia del incendio ha llegado a toda la ciudad.

«Ahora deben iniciarse los trabajos de extracción de humo, y cuando los bomberos acaben se sentarán con la dirección de la residencia para valorar la situación y poner en marcha las tareas necesarias para que los internos puedan volver lo antes posible», ha indicado María del Carmen Oses, que ha añadido que el Ayuntamiento desconoce todavía las causas del incendio y dónde se ha generado, a la espera de que los profesionales evalúen la situación. «Ahora estamos en la fase de priorizar la evacuación», ha señalado la alcaldesa en funciones.