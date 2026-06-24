Detenida en Palma una pareja por estafar 4.000 euros con una falsa herencia

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una pareja por estafar 4.000 euros a un conocido suyo. Los acusados supuestamente engañaron a la víctima para que les entregara el dinero con la excusa de formalizar el cobro de una herencia supuestamente bloqueada.

El pasado mes de abril, un hombre presentó una denuncia en una comisaría de la Policía Nacional, en la que aseguraba que había sido víctima de un fraude y señalaba a una pareja de compatriotas suyos. El perjudicado contó que los acusados, a los que conocía porque en alguna ocasión les había prestado dinero, le contaron que iban a recibir una herencia de unos 50.000 euros, pero necesitaban adelantar 4.000 euros por gestiones y demás trámites burocráticos.

Al ser de su confianza, el hombre no dudo en prestarles los 4.000 euros bajo la promesa de que se lo devolverían en el plazo de un mes con un interés añadido por las molestias. El perjudicado realizó cinco transferencias bancarias a una cuenta que le indicaron los sospechosos.

Transcurrido el plazo acordado, la víctima no solo no recuperó la cantidad adelantada, sino que los acusados dejaron de responder a las llamadas y mensajes y los teléfonos que le habían dado dejaron de estar operativos.

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El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. Los agentes lograron identificar a los acusados y comprobaron que el hombre estaba encarcelado en la prisión de Palma, cumpliendo condena por otros delitos. Fue excarcelado para completar las diligencias en comisaría y trasladado de nuevo a prisión. El pasado martes los agentes llevaron a cabo un dispositivo de localización de la acusada, que fue también detenida.