Condenada una mujer por una agresión sexual a un joven en la sauna de un hotel en Calvià

Una mujer fue condenada ayer a pagar una multa de 2.700 euros por una agresión sexual a un joven en la sauna de un hotel en Magaluf, en Calvià. La acusada reconoció en el juicio que manoseó los genitales a la víctima y se declaró autora del delito tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que rebajó su petición inicial de un año y medio de prisión. La mujer deberá indemnizar al perjudicado con 500 euros por daños morales.

Los hechos ocurrieron en junio de 2025 en un hotel donde estaban alojados la acusada, una turista irlandesa de 39 años, y la víctima, un joven sueco de 20 años. El chico estaba en la sauna del establecimiento y la mujer entró en el recinto y se sentó. Ambos estuvieron charlando un rato y luego se dirigieron a otras zonas del spa. El joven entró en los baños turcos y poco después la mujer accedió también a esa zona.

Fue entonces cuando ella se abalanzó súbitamente sobre el joven y empezó a manosearle los genitales sin su consentimiento. La víctima le dijo que no estaba interesado "en eso" y se marchó apresuradamante, tras lo que presentó una denuncia por lo ocurrido. La Guardia Civil asumió la investigación y detuvo a la mujer por un delito de agresión sexual. "Me puse cachonda. Pensé que él también estaba interesado en mí, que estábamos ligando", alegó tras su arresto. La acusada reconoció los hechos y pidió perdón al joven.

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La Fiscalía imputó a la mujer un delito de agresión sexual por el que reclamó una condena de un año y medio de prisión y 500 euros de indemnización para el joven. La acusación y el abogado defensor alcanzaron finalmente un acuerdo de conformidad. La mujer reconoció los hechos en la vista celebrada ayer en un juzgado de lo penal de Palma y aceptó pagar una multa de 2.700 euros.