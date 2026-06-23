Dos policías fuera de servicio interceptan a un conductor ebrio en Palma
Los agentes vieron que el coche del acusado circulaba de forma errática y le dieron el alto
La Policía Local de Palma investiga a un hombre de 41 años que el pasado miércoles fue interceptado por dos agentes fuera de servicio mientras conducía un coche bajo los efectos del alcohol. El sospechoso, además, mostró una actitud agresiva y desafiante.
Los hechos comenzaron en la avenida de América, cerca de la intersección con la calle Fra Joan Llabrés. Dos agentes fuera de servicio que circulaban en sus vehículos particulares observaron un turismo que realizaba una conducción errática, a una velocidad anormalmente reducida y obstaculizando el tráfico con las luces de emergencia activadas.
Uno de los policías observó cómo el conductor aceleraba de repente, empezaba a hacer eses e invadía el carril contrario. Al detenerse en un semáforo en rojo, el agente comprobó que el infractor utilizaba su teléfono móvil y que desprendía claros síntomas de embriaguez al dirigirse a él. Al ponerse el semáforo en verde, el varón reanudó la marcha de forma agresiva y tocó el claxon sin motivo.
Ante el riesgo que suponía para el resto de usuarios, el segundo agente fuera de servicio adelantó al turismo y posicionó su vehículo justo delante con la máxima precaución para obligarle a detener la marcha. Ambos policías se identificaron y dieron el alto al conductor. Durante la intervención, el investigado mostró una actitud agresiva y desafiante hacia los agentes.
Inmediatamente, solicitaron el apoyo de una patrulla del SETUR y de una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) equipada con etilómetro. Sometido a la prueba de etilometría de forma voluntaria, el implicado arrojó un resultado positivo de 0,82 mg/l de aire espirado, cifra que supera el umbral penal. Tras ser informado de su derecho a realizar una prueba de contraste en un centro sanitario, el hombre declinó el ofrecimiento.
La Sala de Atestados instruyó las pertinentes diligencias, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.
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