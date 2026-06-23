La Policía imputa 13 atracos a los acusados de asaltar a un anciano en su casa de Palma

La Policía Nacional imputa 13 atracos cometidos en Palma a los dos jóvenes detenidos en Barcelona tras el asalto a un anciano de 88 años en su domicilio de La Soledat. Los investigadores atribuyen a estos sospechosos una oleada de asaltos a personas de avanzada edad, tanto en la calle como en los portales de sus viviendas. Los agentes han detenido en las últimas horas a un tercer acusado por vender la cadena de oro sustraída al anciano.

Según ha explicado la Policía Nacional, el pasado sábado, sobre las cinco menos cuarto de la madrugada, tres jóvenes se colaron en la vivienda del octogenario, que estaba dormido. Los asaltantes atacaron al hombre y le arrebataron la cadena de oro que llevaba en cuello, causándole lesiones por las que tuvo que ser asistida. La Brigada Provincial de Policía Judicial llevó a cabo las primeras gestiones y la investigación quedó en manos del grupo de Atracos.

Los agentes actuaron con celeridad ante el riesgo de fuga de los delincuentes, que fueron identificados. Los investigadores pudieron comprobar que los tres jóvenes se habían marchado de Mallorca. Dos de ellos en un vuelo que iba a llegar a Barcelona en cuestión de minutos, por lo que se activó de forma urgente al Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en el aeropuerto del Prat de Llobregat. Los agentes consiguieron detener a los dos jóvenes, que llevaban encima 3.500 euros en efectivo. El tercer implicado ya había abandonado la isla previamente en un ferry rumbo a Barcelona y no ha podido ser localizado todavía, por lo que se ha emitido una orden de detención.

Los agentes del grupo de Atracos averiguaron que los autores del robo habían utilizado a otra persona para vender la cadena, que accedió a cambio de una compensación económica. Este acusado ha sido detenido en Palma por un delito de receptación. Los investigadores consiguieron recuperar la cadena sustraída, que fue devuelta al anciano.

De forma paralela, el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Oeste de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación por robos con violencia a personas de edad avanzada, a las que habían arrebatado las cadenas de oro que portaban en el cuello tras darle un tirón. Los robos se cometían a plena luz del día en los barrios palmesanos de Son Cotoner, es Fortí y Camp d'en Serralta. Los ladrones seleccionaban a sus víctimas, la mayoría de ellas de 80 y 90 años. Luego escogían el lugar para abordarlas, intentando que no hubiese nadie o que fuera en el propio portal del edificio donde residen las víctimas. Actuaban con violencia y provocando lesiones en las víctimas. Algunas de ellas sufrieron lesiones graves, como una fractura de muñeca.

Noticias relacionadas

Los investigadores lograron identificar a los delincuentes, que resultaron ser los mismos que estaba investigando el grupo de Atracos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.