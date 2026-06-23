Una mujer, herida grave tras sufrir un accidente de moto en Mancor de la Vall
El siniestro se ha producido a las 6:10 horas de esta mañana y la conductora ha sido trasladada al hospital de Son Espases
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Palma
Una mujer de 45 años ha resultado herida grave después de haber sufrido este martes un accidente de moto contra una farola en Mancor de la Vall.
Según ha informado el SAMU 061, ha recibido el aviso a las 06:10 horas por un accidente de moto en la calle Salvador Gralla Beltran del municipio mallorquín con una mujer de 45 años herida, hasta donde se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA).
A su llegada, los servicios de emergencia se han encontrado a una mujer inconsciente y con varias fracturas que, tras asistirla, han trasladado al hospital de Son Espases en estado grave.
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