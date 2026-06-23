Muere un hombre de 58 años mientras trabajaba en una obra en Pollença
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Palma
Un hombre de 58 años ha muerto la tarde de este martes mientras trabajaba en una obra en la cala de Sant Vicenç, en el municipio de Pollença. Durante un momento de su jornada laboral, el hombre se ha sentado y se ha caído, golpeándose en la cabeza.
Todo apunta a que el hombre, de 48 años, ha sufrido un paro cardiaco, según ha adelantado IB3 y han confirmado fuentes próximas a la investigación.
Pese a que los sanitarios de los servicios de emergencias le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante un tiempo, no han podido salvar su vida.
El trabajador ha fallecido alrededor de las 16.40 horas. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.
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