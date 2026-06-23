Un joven detenido por agredir con cuchillos a un familiar de su pareja en Santa Eugènia

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 29 años por agredir a su pareja y herir con dos cuchillos a un familiar de la mujer en una vivienda de Santa Eugènia.

Los hechos ocurrieron sobre las diez y media de la noche del lunes, cuando agentes del puesto de Pont d'Inca fueron alertados de una discusión en el interior de un domicilio en la que, supuestamente, se estaba utilizando un arma blanca, ha informado el instituto armado.

A su llegada, los guardias civiles encontraron en el exterior de la vivienda a una mujer y dos hombres que les indicaron que el presunto agresor permanecía en la segunda planta del inmueble en estado de gran nerviosismo y con dos cuchillos de grandes dimensiones. En el interior también se encontraban una mujer y un menor que fueron evacuados por los agentes.

Según las primeras investigaciones, minutos antes el ahora detenido había agredido a su pareja con unas llaves. Tras ser recriminado por un familiar y un amigo de la víctima, habría empuñado dos cuchillos de grandes dimensiones, los amenazó de muerte y causó heridas en un brazo y una pierna a uno de ellos. Tras el incidente, los dos hombres y la mujer abandonaron la vivienda para pedir ayuda.

Noticias relacionadas

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria al comprobar que tanto la víctima como uno de los hombres presentaban heridas sangrantes. Tras varios minutos de negociación, el presunto agresor depuso su actitud y abandonó el domicilio, momento en el que fue detenido por los agentes. Este martes ha pasado a disposición judicial.