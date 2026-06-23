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Un incendio arrasa 12,5 hectáreas de terreno forestal y agrícola en Muro

Decenes de efectivos aéreos y terrestres trabajan desde el lunes por la tarde para extinguir las llamas

Dotaciones de bomberos, en el incendio forestal.

Dotaciones de bomberos, en el incendio forestal.

Bombers de Mallorca / @AgriculturaGOIB

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un incendio declarado ayer por la tarde en Muro ha arrasado unas 12,5 hectáreas de terreno forestal y agrícola, según han informado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. El fuego no ha podido ser controlado todavía y en la zona siguen trabajando tres autobombas, 27 bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.

Las llamas fueron detectadas hacia las cuatro de la tarde del lunes en la zona de Can Milec, a las afueras de Muro. El fuego movilizó a efectivos del Institut Balear de la Natura (Ibanat) y de los Bombers de Mallorca, que llegaron a movilizar seis medios aéreos para combatir las llamas. Los equipos de emergencias tuvieron que redoblar esfuerzos al declararse otro incendio en el mismo municipio.

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El fuego se dio por estabilizado a las once y cuarto de la noche, y durante toda la madrugada los bomberos han seguido trabajando para controlarlo.

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