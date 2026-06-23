Emergencias
Un incendio arrasa 12,5 hectáreas de terreno forestal y agrícola en Muro
Decenes de efectivos aéreos y terrestres trabajan desde el lunes por la tarde para extinguir las llamas
Un incendio declarado ayer por la tarde en Muro ha arrasado unas 12,5 hectáreas de terreno forestal y agrícola, según han informado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. El fuego no ha podido ser controlado todavía y en la zona siguen trabajando tres autobombas, 27 bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.
Las llamas fueron detectadas hacia las cuatro de la tarde del lunes en la zona de Can Milec, a las afueras de Muro. El fuego movilizó a efectivos del Institut Balear de la Natura (Ibanat) y de los Bombers de Mallorca, que llegaron a movilizar seis medios aéreos para combatir las llamas. Los equipos de emergencias tuvieron que redoblar esfuerzos al declararse otro incendio en el mismo municipio.
El fuego se dio por estabilizado a las once y cuarto de la noche, y durante toda la madrugada los bomberos han seguido trabajando para controlarlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las obras de los últimos 300 metros del nuevo murete de la Playa de Palma para frenar el avance de la arena se cuelan en plena temporada turística
- Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse
- El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
- Entre salidas y situaciones inciertas: los cuatro jugadores finalizan contrato con el Mallorca
- Grandes tenedores y pisos por reformar ya se ofrecen para entrar en el programa Lloguer Segur
- Mallorca sigue este lunes en alerta naranja por altas temperaturas: hasta 39 grados en el interior de la isla
- Dos okupas se cuelan en una casa, cambian la cerradura y agreden a los policías en Palma
- Un joven permanece en la UCI tras precipitarse en Caló des Moro y su familia lanza una campaña para recaudar dinero