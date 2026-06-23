El hombre que fue apuñalado por un desconocido en Palma: "¡Socorro, me han cortado el cuello!"

"Estábamos en casa viendo una película y oí gritos. Pensé que era de la tele, pero al bajar el volumen escuché: '¡Socorro, me han cortado el cuello!' Me asomé y lo vi tambaleándose. Tenía todo el cuello rajado". Así explicó ayer en el juicio un vecino de Son Gotleu, en Palma, la brutal agresión que sufrió un hombre a manos de un desconocido en la madrugada del 2 de noviembre de 2024. Tanto él como su madre identificaron al acusado, para quien la Fiscalía pide 14 años de prisión por intento de asesinato. El sospechoso admitió que aquella noche estaba en la zona porque había salido "a dar un paseo", pero negó la autoría del ataque. El juicio quedó visto para sentencia.

Los dos testigos explicaron que aquella noche estaban viendo una película en su domicilio y al asomarse a la ventana vieron a la víctima. "Tenía todo el cuello rajado. Le llevé toallas y le taponé la herida", contó el hombre. "Oí a dos personas discutiendo. Escuche: '¡Bum!', y entonces vi a un señor corriendo y mirando para atrás. Tiró algo al suelo. La víctima decía: "¡Socorro, que me han apuñalado!", detalló su madre, que también estaba en la vivienda en ese momento.

Respecto al autor de la agresión, ambos coincidieron en identificar al acusado. "No hay posibilidad de que fuera otro, allí no había nadie más", detalló el hombre. La Policía Nacional recurrió a estos dos testigos para localizar y detener al acusado. "Los policías nos llevaron al sitio donde lo tenían detenido. Le vi la cara de lado, era él. Tenía la misma cara y la misma ropa", contó la mujer. Además, aseguró que la madre del acusado la abordó días después en Pere Garau para exigirle que no declarase y asegurar que su hijo no era el autor del ataque.

Un agente de la Policía Nacional detalló que recibieron el aviso de que una persona había sufrido un corte en el cuello y acudieron rápidamente al lugar. Confirmó que metieron a los dos testigos en el vehículo policial y recorrieron la zona en busca del autor, al que ambos identificaron sin dudar, por lo que procedieron a su detención.

El sospechoso, por su parte, negó su implicación en la agresión. "Había salido a dar un paseo porque había dormido de día y no tenía sueño. Cuando volvía a casa vi policías y una ambulancia y me quedé ahí parado", incidió. El acusado insistió en desvincularse del apuñalamiento. "A la víctima yo no la había visto nunca, no la conocía de nada", afirmó el sospechoso, que apuntó a una "confusión" de los testigos que le identificaron.

"Estaba debajo de mi casa, apoyado sobre un coche y hablando por el móvil. Vino una persona por detrás y me cortó el cuello", relató el perjudicado en la primera sesión del juicio celebrada hace dos semanas. "Tenía dinero, el móvil... No sé que buscaba. Salí tras él, pero caí inconsciente", añadió. El joven afirmó que aquella noche no tuvo ninguna pelea ni discusión con nadie. Los médicos forenses explicaron que el corte se produjo en una zona muy delicada, pero que no afectó a órganos vitales.

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Al concluir la vista oral, el fiscal mantuvo su petición de 14 años de prisión para el procesado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa. Como alternativa, planteó un posible delito de lesiones agravadas por la que solicitó una condena de cinco años de cárcel. El abogado defensor solicitó la absolución al entender que no hay pruebas suficientes contra el procesado, aunque también planteó la alternativa del delito de lesiones con la misma pena que el ministerio público.