Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fachada marítima y GesaResiduos IbizaCheque Verano CampamentosRent a Car
instagramlinkedin

Controlado un incendio agrícola en Montuïri que afecta a unas 3 hectáreas

Controlado un incendio agrícola en Montuïri que afecta a unas 3 hectáreas

Controlado un incendio agrícola en Montuïri que afecta a unas 3 hectáreas / @AgriculturaGOIB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Palma

Los Bomberos de Mallorca han informado de que ha sido controlado un incendio agrícola en Montuïri, que ha afectado a unas 3 hectáreas de terreno, y en cuya extinción trabajan desde mediodía medios aéreos y terrestres.

El incendio se ha declarado sobre las 12.16 horas, ha informado el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).

En su extinción trabajan 4 medios aéreos, un vehículo autobomba, 10 bomberos forestales, 2 agentes de medio ambiente. También han participado en las labores de extinción los parques de Llucmajor y Manacor de los Bomberos de Mallorca.

Este martes se mantiene en Mallorca el nivel máximo de peligro por incendio forestal, con #AlertaFoc4, por lo que los servicios de emergencias piden máxima prudencia a la ciudadanía y consultar la regulación de uso de fuego y quema, así como su posible suspensión, en http://alertafoc.caib.es.

También se mantienen las labores de extinción contra el incendio forestal declarado el lunes en Can Milec, en el municipio mallorquín de Muro, que afecta a unas 12,5 hectáreas de vegetación agrícola y forestal.

Los medios del Ibanat han permanecido toda la noche sobre el terreno, en un retén haciendo tareas de vigilancia, y han retomado los trabajos a primera hora de la mañana.

El incendio forestal de Can Milec se declaró este lunes a las 16.05 horas. Unas horas más tarde se decretó temporalmente de gravedad 1 (por su cercanía a carreteras o zonas habitadas), pero a última hora de la tarde volvió a gravedad 0, y quedó estabilizado a las 23.18 horas.

Este lunes, también en alerta roja por riesgo de incendio en Mallorca y Menorca, se declararon hasta cinco incendios en Baleares.

Noticias relacionadas

Quedaron extinguidos cuatro de ellos: el de Son Morell, en Mallorca, tras quemar 0,38 hectáreas de acebuchal y monte bajo; el del torrente de na Bàrbara, en Palma, con 4,1 hectáreas de vegetación agrícola y de ribera; otro en Santa Eulària que quemó 0,38 hectáreas de matorral; y uno en Ca Marí de pequeñas dimensiones.

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Incendio Forestal
  • bomberos
  • Palma
  • Ibanat
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las obras de los últimos 300 metros del nuevo murete de la Playa de Palma para frenar el avance de la arena se cuelan en plena temporada turística
  2. Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse
  3. El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
  4. Entre salidas y situaciones inciertas: los cuatro jugadores finalizan contrato con el Mallorca
  5. Grandes tenedores y pisos por reformar ya se ofrecen para entrar en el programa Lloguer Segur
  6. Mallorca sigue este lunes en alerta naranja por altas temperaturas: hasta 39 grados en el interior de la isla
  7. Dos okupas se cuelan en una casa, cambian la cerradura y agreden a los policías en Palma
  8. Un joven permanece en la UCI tras precipitarse en Caló des Moro y su familia lanza una campaña para recaudar dinero

Controlado un incendio agrícola en Montuïri que afecta a unas 3 hectáreas

Controlado un incendio agrícola en Montuïri que afecta a unas 3 hectáreas

Un joven detenido por agredir con cuchillos a un familiar de su pareja en Santa Eugènia

Un joven detenido por agredir con cuchillos a un familiar de su pareja en Santa Eugènia

Cinco detenidos, dos menores, en Ciutadella por agredir y robar a tres personas

Cinco detenidos, dos menores, en Ciutadella por agredir y robar a tres personas

La Policía imputa 13 atracos a los acusados de asaltar a un anciano en su casa de Palma

Dos policías fuera de servicio interceptan a un conductor ebrio en Palma

Un incendio arrasa 12,5 hectáreas de terreno forestal y agrícola en Muro

Una mujer, herida grave tras sufrir un accidente de moto en Mancor de la Vall

Una mujer, herida grave tras sufrir un accidente de moto en Mancor de la Vall

El hombre que fue apuñalado por un desconocido en Palma: "¡Socorro, me han cortado el cuello!"

El hombre que fue apuñalado por un desconocido en Palma: "¡Socorro, me han cortado el cuello!"
Tracking Pixel Contents