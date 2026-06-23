Controlado un incendio agrícola en Montuïri que afecta a unas 3 hectáreas

Los Bomberos de Mallorca han informado de que ha sido controlado un incendio agrícola en Montuïri, que ha afectado a unas 3 hectáreas de terreno, y en cuya extinción trabajan desde mediodía medios aéreos y terrestres.

El incendio se ha declarado sobre las 12.16 horas, ha informado el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).

En su extinción trabajan 4 medios aéreos, un vehículo autobomba, 10 bomberos forestales, 2 agentes de medio ambiente. También han participado en las labores de extinción los parques de Llucmajor y Manacor de los Bomberos de Mallorca.

Este martes se mantiene en Mallorca el nivel máximo de peligro por incendio forestal, con #AlertaFoc4, por lo que los servicios de emergencias piden máxima prudencia a la ciudadanía y consultar la regulación de uso de fuego y quema, así como su posible suspensión, en http://alertafoc.caib.es.

También se mantienen las labores de extinción contra el incendio forestal declarado el lunes en Can Milec, en el municipio mallorquín de Muro, que afecta a unas 12,5 hectáreas de vegetación agrícola y forestal.

Los medios del Ibanat han permanecido toda la noche sobre el terreno, en un retén haciendo tareas de vigilancia, y han retomado los trabajos a primera hora de la mañana.

El incendio forestal de Can Milec se declaró este lunes a las 16.05 horas. Unas horas más tarde se decretó temporalmente de gravedad 1 (por su cercanía a carreteras o zonas habitadas), pero a última hora de la tarde volvió a gravedad 0, y quedó estabilizado a las 23.18 horas.

Este lunes, también en alerta roja por riesgo de incendio en Mallorca y Menorca, se declararon hasta cinco incendios en Baleares.

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Quedaron extinguidos cuatro de ellos: el de Son Morell, en Mallorca, tras quemar 0,38 hectáreas de acebuchal y monte bajo; el del torrente de na Bàrbara, en Palma, con 4,1 hectáreas de vegetación agrícola y de ribera; otro en Santa Eulària que quemó 0,38 hectáreas de matorral; y uno en Ca Marí de pequeñas dimensiones.