Cinco detenidos, dos menores, en Ciutadella por agredir y robar a tres personas

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella a cinco jóvenes, dos menores, acusados de golpear y robar a tres personas y secuestrar a una de ellas subiéndola en un coche a la fuerza y amenazarla de muerte. La actuación, ha informado este martes la Policía, tuvo lugar a primera hora de la mañana de este lunes, cuando el 091 fue alertado de que dos varones estaban escondidos tras haber sido agredidos por un grupo de individuos.

Las víctimas explicaron que habían sido golpeadas por varias personas que se bajaron de un coche gris y que una de las víctimas había sido introducida a la fuerza en el interior del vehículo justo antes de que los agresores se marcharan.

La persona que había sido retenida contra su voluntad llamó y explicó que los presuntos autores le habían golpeado y amenazado de muerte en reiteradas ocasiones, usando expresiones como 'Tú decides dónde acabar, si en la montaña o en el mar' o 'Como digas algo de esto, vas a morir tu y tus amigos'.

El joven, al lograr salir del coche, pudo indicar su ubicación a los policías nacionales y, tras ser expulsado de manera violenta por los asaltantes, se refugió en una vivienda. En ese momento, una de las víctimas se percató también de que le habían robado su cartera, con toda la documentación y las llaves de su domicilio. Fue entonces cuando uno de los agresores llamó a uno de los afectados, tras lo que quedaron en verse en un punto del municipio.

Los agentes aprovecharon para sorprenderles e interceptar a los presuntos autores, que viajaban en el mencionado coche gris.

Ante tales hechos, los cinco individuos han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia, otro de amenazas y otro de detención ilegal.