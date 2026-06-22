La Policía Local de Palma retira una caravana abandonada en Son Güells
La Policía Local de Palma ha retirado una caravana abandonada en la vía pública en la calle Jean B. Laurens, de la barriada de Son Güells.
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio sobre las 08.30 horas, cuando una patrulla que participaba en una campaña de control y ordenación del espacio urbano que se lleva a cabo para evitar la ocupación irregular por parte de estos vehículos, localizó esta caravana estacionada en la calle, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.
Al realizar la inspección ocular, los agentes constataron que la caravana se encontraba desenganchada de cualquier cabeza tractora, lo que suponía su inmovilización permanente.
Tras realizar las comprobaciones pertinentes para asegurar que el remolque no estaba habitado, los policías procedieron a solicitar la presencia de una grúa municipal para retirar el vehículo del espacio público.
La Policía Local de Palma recuerda que el estacionamiento permanente de este tipo de vehículos desenganchados de su motor tractor en la vía pública contraviene la Ordenanza Municipal de Circulación y puede derivar en su retirada al depósito por parte de los servicios municipales.
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