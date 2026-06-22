Delincuencia
Prisión por los dos detenidos por por robar un reloj valorado en 200.000 euros en Palmanova
Los sospechosos abordaron a una pareja de turistas y les quitaron sus pertenencias tras tirarlos al suelo
El juez de guardia ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de los dos hombres detenidos por robar dos relojes, uno de ellos valorado en más de 200.000 euros. Los sospechosos, de 28 y 39 años están acusados de delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.
Los hechos, como adelantó Diario de Mallorca, ocurrieron el pasado viernes hacia la una de la madrugada. Las víctimas, una pareja de turistas alemanes, estaban en las inmediaciones de un establecimiento cuando fueron abordadas por la espalda por varios desconocidos. Los delincuentes los tiraron al suelo y les robaron sus efectos, entre ellos dos relojes valorados en más de 200.000 euros.
Los agentes de la Guardia Civil de Calvià iniciaron rápidamente una investigación y consiguieron localizar y detener a dos de los asaltantes con documentación falsa cuando estaban a punto de irse de Mallorca. Los detenidos, de origen magrebí, fueron puestos a disposición judicial y el magistrado decretó prisión provisional sin fianza para ambos.
El equipo de Policía Judicial continúa con la investigación para recuperar los objetos robados y no se descartan nuevas detenciones.
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