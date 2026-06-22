Dos okupas se cuelan en una casa, cambian la cerradura y agreden a los policías en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre y una mujer por okupar una vivienda, cambiar la cerradura y agredir a los policías que acudieron al lugar. Están acusados de delitos de allanamiento de morada y atentado a la autoridad.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, hacia las diez y cuarto de la noche. Dos hermanos llamaron al 091 para denunciar que su vivienda en la barriada palmesana de El Vivero había sido ocupada. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional acudieron al lugar, donde los perjudicados explicaron que habían llegado a la vivienda y no pudieron entrar porque la cerradura de la puerta había sido cambiada.

Los requirentes informaron a los policías que en el interior de la vivienda había una persona en ese momento. Los agentes pudieron ver cómo otra persona accedía al domicilio. La patrulla acudió al piso y comprobaron que la llave aportada por los afectados no abría. Al tocar el timbre, los okupas les invitaron a entrar. Ambos explicaron que habían entrado en la casa hacía dos días y que habían pagado a otra persona para poder residir en ella, aunque no pudieron acreditarlo en ese momento, y dijeron que no tenían intención de marcharse.

Los policías arrestaron a la pareja como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada. Durante la detención, la mujer adoptó una postura agresiva, lanzando patadas y puñetazos contra los policías nacionales, y llegó a morder a varios de los agentes. El hombre se sumó a la agresión y ambos tuvieron que ser reducidos.

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Los dos sospechosos, acusados de allanamiento y atentado, fueron trasladados a dependencias policiales.