Un incendio en las inmediaciones del Parc Bit, ya estable, quema más de cuatro hectáreas de vegetación

Un incendio declarado la tarde de este lunes en las inmediaciones del Parc Bit, en Palma, que ya está estabilizado, ha quemado poco más de cuatro hectáreas de vegetación en terrenos tanto agrícolas como forestales.

Ha sido sobre las 12.45 horas, según han informado fuentes de los servicios de emergencias, cuando se han empezado a recibir llamadas alertando de la presencia de una gran columna de humo blanco y llamas. Trabajadores del Parc Bit han recibido indicaciones de evacuar la zona.

Varias unidades de Bomberos de Palma se han desplazado hasta el lugar del incendio, que inicialmente estaba focalizado en una parcela agrícola a unos 200 metros al sur del Par Bit, situada en el área comprendida entre el Secar de la Real y Establiments.

Poco después las llamas han pasado a una zona considerada forestal, lo que ha conllevado que se activaran los efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat). Se han desplegado cuatro medios aéreos, una autobomba y una veintena de bomberos forestales. El fuego, que ya se encuentra estabilizado, ha sido catalogado como de gravedad potencial cero, dado que no implica riesgo para personas ni infraestructuras.

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A falta de que se de por extinguido y se puedan hacer cálculos más concretos, se estima que las llamas han quemado 4,1 hectáreas de vegetación agrícola y de un torrente cercano.