Medios aéreos y terrestres combaten dos incendios en Muro

Medios aéreos y terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y de Bombers de Mallorca combaten dos incendios en Muro.

Por un lado, se está actuando en incendio forestal declarado en Son Morell, en el municipio de Muro. El fuego, que ha sido catalogado como de gravedad potencial cero, se ha desatado alrededor de las 14.40 horas de este lunes y se ha controlado sobre las 17.30 horas tras quemar unas 0,33 hectáreas de olivo silvestre y vegetación.

Medios áreos y terrestres combaten dos incendios en Muro. / Bombers de Mallorca

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, están desplegados cuatro medios aéreos, una autobomba, 22 bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.

Las llamas continuaban activas pasadas las 16.00 horas pero no se espera que supongan un riesgo ni para personas ni para infraestructuras.

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También Muro, efectivos del Ibanat y Bomberos de Mallorca están actuando en otro incendio en Can Milec, que se ha declarado sobre las 16.05 horas.