Dos detenidos en Barcelona por un violento asalto a un anciano de 88 años en su casa en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a dos jóvenes por su implicación en un violento asalto a un anciano de 88 años en su domicilio de Palma. Los acusados y otro delincuente que está siendo buscado irrumpieron de madrugada en la vivienda de la víctima y le arrebataron una cadena de oro que llevaba en el cuello, causándole algunas lesiones. Los investigadores del grupo de Atracos de la Jefatura de Palma identificaron a los autores y descubrieron que dos de ellos habían huido de la isla, alertando a sus compañeros de la capital catalana para que los arrestaran a su llegada a la ciudad.

Los hechos, según han confirmado fuentes policiales, ocurrieron el sábado, hacia las cuatro y cuarto de la madrugada, en una vivienda de la calle Siquier, en la barriada de La Soledat. Según la investigación, tres jóvenes forzaron la puerta principal del domicilio y se colaron en el interior.

Los intrusos se dirigieron al dormitorio donde el morador, un anciano de 88 años, estaba durmiendo. Se abalanzaron sobre él y de un fuerte tirón le quitaron una cadena de oro que llevaba colgada del cuello y se dieron a la fuga.

El perjudicado alertó de lo ocurrido a los servicios de emergencias y tuvo que ser atendido por las heridas sufridas en el cuello, así como en los brazos y las manos. El hombre presentó una denuncia y aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad que tiene instaladas en la vivienda, que captaron toda la secuencia.

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El caso quedó en manos del grupo de Atracos de la Policía Nacional. Los investigadores comprobaron que los delincuentes llevaban guantes y calcetines en las manos para no dejar huellas, pero en pocas horas consiguieron identificarlos. Los agentes descubrieron que dos de ellos habían cogido un vuelo rumbo a Barcelona y alertaron a sus compañeros de la ciudad condal, que consiguieron detenerlos en cuanto aterrizaron. Están acusados de delitos de robo con violencia y lesiones. La Policía sigue en busca del tercer implicado.