Delincuencia
Detenido por robar más de 1.000 euros en ropa en un centro comercial de Marratxí
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 26 años por robar prendas de ropa valoradas en más de 1.000 euros en un centro comercial de Marratxí. Está acusado de varios delitos de hurto.
Los hechos ocurrieron ayer por la tarde, cuando vigilantes de seguridad privada del recinto Mallorca Fashion Outlet alertaron a agentes de la Guardia Civil del Pont d’Inca de un posible robo. Los agentes acudieron al lugar y localizaron al sospechoso con varias bolsas con ropa etiquetada en su interior. El joven fue identificado y, ante la imposibilidad de justificar la adquisición de las prendas, los agentes procedieron a su detención.
Las prendas, cuyo valor ascendía a más de 1.000 euros, pertenecían a varios establecimientos del recinto y fueron devueltas a las tiendas en las que fueron sustraídas.
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