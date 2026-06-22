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Investigación

Detenido en Palma por agredir sexualmente a su hermano de tres años y contagiarle una enfermedad venérea

El menor contó en la guardería que sufría malos tratos

Un agente de la UFAM.

Un agente de la UFAM. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

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EP

Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 20 años por supuestamente maltratar y agredir sexualmente a su hermano de tres años en Palma y contagiarle una enfermedad venérea.

El arresto se produjo hace aproximadamente dos semanas a raíz de la denuncia del padre de la víctima, que está separado de la madre, y después de que el niño verbalizara en la 'escoleta' las agresiones y maltratos que estaba sufriendo, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

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El hombre ha sido detenido acusado de malos tratos y agresión sexual después de que, además, al niño se le detectara en un hospital una enfermedad de transmisión sexual.

TEMAS

  • Agresiones Sexuales en Mallorca
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