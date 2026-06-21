Incendio forestal
Sofocan un incendio en Cala Deià tras quemar una pequeña extensión de pinar
Medios áéreos y terrestres de Ibanat y Bombers de MAllorca se han movilizado para apagar las llamas
Un incendio forestal ha afectado este domingo a una pequeña masa de pinar en Cala Deià. Medios aéreos y terrestres del Institut Balear de la Natura (Ibanat) y Bombers de Mallorca han acudido a sofocar las llamas. Algo más de una hora después de iniciarse ya ha sido extinguido.
Las altas temperaturas han provocado que un incendio forestal se declarara este domingo sobre las dos de la tarde en Cala Deià. Hasta el lugar del siniestro se han movilizado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Sóller y Calvià. También se han desplazado medios aéreos y terrestres del Ibanat.
Descargas de agua
El helicóptero del Ibanat ha realizado descargas de agua sobre una pequeña masa de pinar y las llamas se han aplacado. Sobre las tres y cuarto de la tarde, este incendio forestal se ha declarado extinguido.
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