Orden judicial de alejamiento de los 15 Balnearios dela Playa de Palma para la banda rumana de asaltantes de turistas

Prohibición total de pisar los 15 Balnearios de la Playa de Palma y Can Pastilla hasta el aeropuerto. Esta fue la medida cautelar que le haimpuesto este sábado el juez de guardia a 17 de los 18 detenidos en la espectacular desarticulación de esta banda de delincuentes mayoritariamente rumanos por sus numeroso hurtos y atracos a turistas desprevenidos a los que sustrajeron sus efectos. El incumplimiento de esta medida cautelar les podría acarrear su ingreso en prisión por quebrantamiento del mandamiento judicial.

Uno de los detenidos había sido dejado en libertad con cargos con anterioridad tras ser arrestadp con los otros y ser interrogado por los Policías en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, en la calle Simó Ballester. El botín más codiciado por los integrantes de esta banda de delincuentes, con las competencias de cada miembro perfectamente delimitadas de antemano eran los relojes de alta gama de los turistas. De hecho en el transcurso de sus fechorías en el acoso y asedio de turistas se hicieron con nueve modelos caros . Buena prueba de ello es que el conjunto está valorado por los peritos en un importe de 222.000 euros.

La actuación de numerosos efectivos de la Policía Nacional se llevó a cabo el pasado miércoles en la Playa de Palma contra esta banda itinerante especializada en el robo de carteras, móviles y relojes de gama alta a turistas. Los asaltantes rodeaban a la víctima, previamente seleccionada, y la intimidaban con violencia ambiental cuando el turista se percataba del robo. Hasta el momento se han detenido a 18 delincuentes y no se descarta que haya más implicados.

La investigación policial se inició a raíz de un aumento de denuncias de turistas de atracos de similares características y hurtos de carteras, móviles y de relojes de gama alta en la Playa de Palma. Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se encargaron de las pesquisas para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Organización criminal itinerante

Las indagaciones de los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional determinaron que los asaltantes formaban parte de una organización criminal de ámbito internacional con casi todos sus componentes de origen rumano, uno argelino y otro marroquí. Sus edades eran variadas. Estaba claramente estructurada y jerarquizada de manera estable a lo largo del tiempo. Su única finalidad era enriquecerse saqueando las pertenencias y objetos de valor de los turistas en la Playa de Palma.

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La banda de asaltantes tenía su lugar de actuación preferente en la zona de más afluencia de turistas de la Playa de Palma, entre los Balnearios cinco y seis. Sus integrantes se camuflaban en el ambiente nocturno de la playa y se repartían de antemano sus funciones. En primer lugar, seleccionaban a las víctimas más propicias a ser desvalijadas y que portara más objetos de valor consigo. Luego se aproximaban a ella distrayéndola y palpándola para averiguar donde portaba la cartera, el teléfono móvil y comprobaban si el reloj que llevaba era de alta gama.