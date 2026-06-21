Dos ladrones detenidos por robar en una caseta de aperos de Palma tras hacer un butrón

Dos ladrones sustrajeron dos bicicletas, una barbacoa y diversas herramientas de jardinería en una caseta de aperos tras hacer un butrón en la fachada de una finca de Palma. El propietario localizó todos los efectos sustraídos en un edificio anexo a su parcela. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a estos dos individuos por un presunto delito de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas del pasado lunes. El afectado llamó al 091 para indicar que había recibido una comunicación de la empresa de seguridad con la que tiene contratada la alarma de su caseta. A través de las cámaras habían observado a una persona desconocida en el perímetro de su finca.

Una vez personadas en el lugar las patrullas de la Policía Nacional, los agentes se entrevistaron con el dueño. Este les informó de que al acceder a la caseta echó en falta numerosos enseres y objetos. Entre estos se encontraban dos bicicletas, una barbacoa y varias herramientas de jardinería. El propietario también indicó que, desde el pasado mes de mayo, había recibido comunicaciones de la empresa de alarma. De hecho en una ocasión observó el mismo que la puerta había sido manipulada.

Tras dar una batida por los alrededores de la caseta, los agentes observaron cómo en una de las paredes se había realizado un butrón por el que, presuntamente, personas ajenas habrían accedido al interior de la estancia. Una vez que estos hechos fueron corroborados, los policías informaron de trámites al dueño de la finca y abandonaron al lugar. Entonces no localizaron a ninguna persona. Por su parte, el propietario aportó las imágenes de la empresa de seguridad a los investigadores en las que se observaba a un hombre vistiendo una camiseta bastante peculiar.

Un bastón estoque

Cuando habían transcurrido unos pocos minutos, los agentes fueron comisionados de nuevo a dicha finca. El dueño les informó de que había localizado los efectos sustraídos de su caseta de aperos. Estos se encontraban en una finca abandonada anexa a la suya y que era ocupada por gente de la zona. En el interior de una pequeña caseta, los agentes encontraron a dos hombres sentados. Uno de ellos coincidía plenamente con las características físicas y vestimenta del individuo que aparecía en las imágenes de la empresa de seguridad, que había entrado en dicha caseta.

Los agentes también encontraron allí la barbacoa, las sillas y mesas cuya sustracción había sido denunciada previamente por el propietario, así como las herramientas de jardinería. Tras inspeccionar un coche aparcado en dicha finca, propiedad de uno de los sospechosos, hallaron en su interior una maza de grandes dimensiones, un bastón estoque y un bote de spray de autodefensa. A tenor de estos hallazgos, después de varias gestiones, detuvieron estos dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y fueron trasladados a dependencias policiales.