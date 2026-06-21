Detienen a un incendiario en Palma por prender fuego a contenedores y quebrantar el alejamiento de la casa de su madre

Un incendiario prendió fuego de madrugada a una batería de contenedores en Palma y quebrantó la orden judicial de alejamiento del domicilio de su madre, situado a pocos metros de distancia. Agentes de la Policía Local de Palma acudieron poco después, separaron varios coches para salvarlos de las llamas. El individuo, español de 56 años, fue detenido a escasos metros del incendio por un presunto delito de daños y por quebrantamiento de mandamiento judicial. Los agentes tuvieron que apartar varios coches para que no resultaran afectados por el fuego.

Coches afectados por el incendio de contenedores la madrugada de este jueves en Palma. / POLICÌA LOCAL DE PALMA

Los hechos ocurrieron sobre las 3.45 horas del pasado jueves en la calle Gabriel Alzamora de Palma. Varias llamadas al 092 alertaron de que se estaba produciendo un incendio en una batería de contenedores y las llamas habían alcanzado grandes dimensiones y amenazaban con propagarse a dos vehículos estacionados en las proximidades. Varias patrullas de la Unidad Nocturna de la Policía Local se desplazaron rápidamente al lugar.

Cuando las patrullas policiales se personaron en el sitio señalado, observaron cómo un coche y un cuatriciclo ligero se encontraban muy próximos a las llamas. Por este motivo, en colaboración con Bombers de Palma, rompieron las ventanillas para quitarles el freno de mano y poder apartarlos del fuego.

Finalmente, la dotación de Bombers de Mallorca logró sofocar el incendio, que destruyó por completo dos contenedores. De los dos vehículos que habían apartado del fuego para evitar destrozos, el cuatriciclo ligero resultó afectado en la parte posterior. Los agentes contactaron con los dueños de los dos vehículos para explicarles los trámites a seguir para reclamar los daños.

Un testigo que se encontraba en la zona indicó que había visto, momentos antes de iniciarse el fuego, a un individuo aproximarse a los contenedores. Este vestía una chaqueta roja y una mochila, que se encontraba deambulando de manera errática por la zona. Cuando este se marchó, los depósitos comenzaron a arder.

Interceptado a pocos metros

Con esta descripción, los agentes de la Policía Local dieron una batida por la zona hasta que localizaron al sospechoso en las inmediaciones del fuego. Al realizarle un cacheo superficial, le intervinieron un mechero y un auto judicial de su puesta en libertad, fechado el 16 de junio de 2026, tras una detención por quebrantamiento de condena.

El hombre tenía en vigor una orden de alejamiento de 500 metros del domicilio de su madre. En el momento de su arresto, este se encontraba a escasos 200 metros de distancia del domicilio materno. Por estos motivos fue detenido por los presuntos delitos de incendio y de quebrantamiento de mandamiento judicial. A continuación fue traspasado a la Policía Nacional.