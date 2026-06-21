Controlado un fuego agrícola en Inca tras la participacion de medios aéreos y terrestres

Un incendio agrícola ha afectado este domingo a la zona de Can Trujillo en Inca en una jornada considerada de alto riesgo de fuego debido a las altas temperatura que se registran en la jornada de este domingo. Medios aéreos y terrestres tanto del Institut Balear de la Natura (Ibanat) como de Bombers de Mallorca se han movilizado para aplacar las llamas.

Sobre las 14.30, un fuego agrícola se ha iniciado un incendio agrícola en la zona de Can Trujillo de Inca en una jornada donde el nivel de riesgo de incendio estaba considerado máximo..De inmediato se han movilizado medios aéreos y terrestres del Ibanat se han desplazado rápidamente hasta el lugar. Mientras que Bombers de Mallorca ha activado dotaciones de los parques de Inca y Alcúdia y el helicóptero Milana.

Noticias relacionadas

Difícil extinción

La aaccióncombinada de los medios aéreos y terrestres tanto del Ibanat como de Bombers de MMallorcaha dado sus ffrutos Buena prueba de ello es que el incendio se ha declarado controlado sobre las tres y media de la tarde. No obstante su completa extinción se antoja más complicada debido a que las altas temperaturas de este domingo no permiten que se apaguen por completo los últimos rescoldos.