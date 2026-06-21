La caída de un hombre desvela una fuga de gas en un domicilio de Palma con diez intoxicados por monóxido de carbono

La caída inexplicable de un hombre la tarde de este domingo en un domicilio de Palma en la que se ha golpeado el codo ha desvelado la existencia de una fuga de gas butano en una vivienda de Palma. Como consecuencia del escape de monóxido de carbono, cinco personas han tenido que ser hospitalizadas y otras tantas atendidas en el lugar.

El incidente ha ocurrido a las 15.22 horas en un domicilio situado en el número 130 de la calle Regal, del barrio palmesano de Son Canals. Una mujer ha alertado a los servicios de emergencia alertando de que su marido se había desplomado y se había golpeado en el codo. Hasta el lugar se han desplazado rápidamente agentes de la Policía Local de Palma. Nada más traspasar el umbral de la vivienda se han percatado de un fuerte olor a gas.

A continuación los agentes han avisado a Bombers de Palma. Cuando la dotación se ha personado en el inmueble, ha constatado con un sensor que había un alto de nivel de monóxido de carbono en el interior. Acto seguido han instado a todos los presentes a salir inmediatamente del domicilio. Acto seguido las asistencias sanitarias del Ib.salut han desplazado al domicilio tres UVI móviles para abordar un incidente con múltiples víctimas.

Cámara hiperbárica

Los facultativos han hospitalizado a estas cinco personas con los síntomas de intoxicación más graves. De estas tres han sido conducidas a Son Llàtzer y dos a Son Espases. El hombre más grave, el que se había caído, ha sido trasladado a la Clínica Juaneda de Palma para ser tratado con la cámara hiperbárica para eliminar el monóxido de carbono en sangre administrándole oxígeno a alta presión.