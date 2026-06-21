Una asaltante abofetea a un anciano en Palma al ver que tenía poco dinero

Una asaltante comenzó a abofetear a un septuagenario al que pretendía atracar en Palma al ver que no llevaba apenas dinero encima. Tras causar daños en el rostro de la víctima, agentes de la Policía Nacional detuvieron a esta mujer de nacionalidad española, por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes en Palma, en las inmediaciones de la calle Manacor. Una mujer se acercó a un septuagenario, cuando este paseaba y empezó a pedirle dinero. Al negarse este, la asaltante le metió las manos en los bolsillos hasta que comprobó que no tenía nada. De hecho el hombre se sacó el forro de los bolsillos para mostrarle que estaban vacíos, salvo una moneda de dos euros.

A partir de ese instante, la asaltante enfureció al ver que era poco dinero. Empezó a agredir a la víctima para quitarle el dinero y le propinó bofetadas y puñetazos en varias partes del cuerpo. "¡Vamos al banco y me das dinero!", le espetó. Al escuchar el alboroto, varias vecinas salieron de sus casas y le instaron a que parara. También acogieron en un domicilio a la víctima, que tenía lesiones ostensibles en el rostro.

Antecedentes similares

Hasta que no se fue la atracadora, el hombre no salió de su escondite. Cuando comprobó que la mujer ya no se encontraba allí, llamó al 091 para denunciar lo ocurrido. A continuación una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se personó en el lugar. Tras explicarles lo que había ocurrido, los agentes dieron varias batidas por la zona hasta que encontraron en una de las calles adyacentes a la presunta autora de los hechos.

La delincuente era conocida por los agentes, ya que tenía antecedentes por haber protagonizado hechos similares. A continuación esta fue detenida por un presunto delito de robo con violencia. Mientras que la víctima tuvo que ser trasladada a un centro sanitario para ser atendida de las lesiones que presentaba.