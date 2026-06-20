Policías locales recuperan la mochila y el móvil en una caja metálica, en modo avión, robado a un turista en la Playa de Palma

Dos ladrones se repartieron las funciones el pasado miércoles al arrebatar la mochila de un turista en la Playa de Palma. El víctima se dio cuenta del robo y persiguió a la carrera a uno de los delincuentes que huía con sus efectos personales. Este se la entregó a un compinche. El afectado interceptó al primero. Agentes de paisano de a Policía Local de Palma acudieron al lugar. El malhechor confesó dónde vivía y permitió a los policías que entraran en su domicilio. Allí encontraron la mochila robada a la víctima. El móvil del afectado estaba en una maleta metálica, en modo avión, para impedir su geolocalización. Los dos jóvenes de 21 años, de origen argelino, fueron detenidos por un presunto delito de hurto. Los efectos fueron devueltos a su legítimo propietario.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.20 horas del pasado miércoles a la altura del Balneario 1 de la Playa de Palma, en la avenida Cartago. La víctima observó cómo un individuo se acercaba a sus pertenencias, cogía su mochila y echaba a correr con ella. Al percatarse de su acción, salió en su persecución. Durante la carrera, le dio el objeto sustraído a un compinche. Este escapó entre la multitud.

La víctima pudo interceptar al ladrón y se generó una disputa entre ambos. Agentes de la Policía Local de Palma, que patrullaba la zona de paisano, enseñaron las placas y se interesaron por averiguar qué había ocurrido. Tras recabar las versiones de ambos, los policías hicieron las gestiones para localizar el domicilio.

Oculto tras un colchón

Con la correspondiente autorización de los moradores, los agentes inspeccionaron el inmueble. Durante la actuación, los policías encontraron la mochila robada detrás de una barra oculta tras un colchón. Aunque al verificar su contenido, vieron que no se encontraba la documentación del afectado ni su teléfono móvil de alta gama.

Al continuar la inspección ocular, los agentes de la Policía Local encontraron en el sótano del domicilio una caja metálica oculta tras otro colchón. En el interior se encontraba el teléfono móvil robado al turista. Este ya no tenía la tarjeta SIM y estaba configurado deliberadamente en modo avión para impedir que fuera geolocalizado. A tenor de estos hechos, los dos ladrones fueron detenidos por un presunto delito de hurto. Tras completar las diligencias iniciales, ambos fueron traspasados a la Policía Nacional.